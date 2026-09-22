İzmir’de iki araçta kaçak avlanan 3 ton orkinos ele geçirildi

İzmir’in Güzelbahçe ilçesinde deniz polisi tarafından durdurulan iki ayrı araçta, piyasa değeri yaklaşık 500 bin TL olan ve kaçak avlandığı tespit edilen 3 ton mavi yüzgeçli orkinos ele geçirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve izinsiz su ürünleri avcılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, bugün Güzelbahçe ilçesinde şüphe üzerine iki ayrı aracı durdurarak arama yaptı.

İzmir'de 3 ton kaçak orkinos

Araçlarda yapılan kontrollerde, mevzuat gereği avlanması ve nakledilmesi kotaya tabi olan toplam 3 ton mavi yüzgeçli orkinos ele geçirildi.

Piyasa değerinin yaklaşık 500 bin TL olduğu belirtilen su ürünleri ile nakilde kullanılan araçlar muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili yakalanan şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı bildirildi.