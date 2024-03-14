İzmir'de iki ayrı adrese uyuşturucu operasyonu

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Ve Soruşturma Büro Amirliği ve Narko Alan ekipleri, ilçede bulunan ve adresi belirlenen iki ayrı adreste uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti. Savcılıktan alınan izinle adreslere gerçekleştirilen operasyonda, 28.78 gram taş kokain, 7 meşe halinde toplam 4.94 gram esrar, yeşil reçeteye tabi 171 hap, uyuşturucu ticaretinden elde edilen 14 bin 960 TL ve 15 Euro para, 1 cep telefonu ve meşelemekte kullanılan alüminyum folyo ele geçirildi.



Olayla ilgili F.C. (24), S.C. (24) ve D.K. (35) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, S.C. ve D.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, F.C., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.