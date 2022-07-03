İzmir’de iki ayrı bölgede çıkan orman yangını da kontrol altında

İzmir'de iki ayrı bölgede orman yangını çıktı. Yangın, Ödemiş ilçesi Birgi Mahallesi'ndeki ormanda saat 14.00 sıralarında bilinmeyen bir sebeple başladı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 4 helikopter, 3 uçak ve 20 arazöz sevk edildi. Öte yandan, Muğla'nın Dalaman ilçesinden 1 yangın uçağının daha bölgeye sevk edildiği öğrenildi. Yangın kontrol altına alındı.

İKİ YANGIN DA KONTROL ALTINDA



İzmir'in Ödemiş ilçesindeki ormanda çıkan yangın, kontrol altına alındı. Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yangına hızlıca müdahale edildi, 149 dakika içerisinde kontrol altına alındı. 'Ormanın Kahramanları' teşekkürler" denildi. Seferihisar'daki yangın da ekiplerce kontrol altına alındı. Yangının çıktığı bölgelerde soğutma çalışmaları sürüyor.

