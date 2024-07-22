İzmir'de iki ayrı trafik kazası: 8 yaralı

Sinan G. (25) idaresindeki araç ile Fevzi S. (47) yönetimindeki araç Yenibağarası Mahallesi'nde çarpıştı.



Kazada sürücü Fevzi S. ile araçlardaki Müjde S. (42), Güler B. (22) ve Barkın K. (25) yaralandı.



Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Foça İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.



Yenibağarası Mahallesi'nde bir süre sonra Berkay Edip S. (23) yönetimindeki araç ile Gamze B. (33) idaresindeki araç çarpıştı.



Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki Deniz S. (24) ve Arya S. (3) ambulanslarla Foça Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.



Her iki kazada yaralanan 8 kişinin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.