İzmir'de iki kadın cinayeti: Gülsüm defalarca bıçaklandı, Fatma silahla vuruldu

İzmir'in Konak ilçesinde iki kadın, eşleri tarafından katledildi. 33 yaşındaki Gülsüm, tartıştığı boşanma aşamasındaki kocası tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü. 31 yaşındaki Fatma ise eşi tarafından tabancayla başından vuruldu.

İzmir'de iki kadın cinayeti: Gülsüm defalarca bıçaklandı, Fatma silahla vuruldu
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'den kadın cinayeti haberleri geldi.

BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Konak ilçesi Duatepe Mahallesi'ndeki bir evde, saat 01.30 sıralarında S.M. (38) ile bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu 1 çocuk annesi eşi Gülsüm M. (33) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında S.M., eşi Gülsüm M.’yi kalbinden, sırtından ve karın boşluğundan birçok kez bıçakladı.

Şüpheli kaçarken, sesleri duyan komşularını ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İzmir'de iki kadın cinayeti: Gülsüm defalarca bıçaklandı, Fatma silahla vuruldu - 1

Ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Gülsüm M., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Gülsüm M.‘nin cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan cinayet şüphelisi S.M.‘nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

KONUŞMAK İÇİN DIŞARI ÇAĞIRDIĞI EŞİNİ TABANCAYLA VURDU

Konak ilçesi Gürçeşme Caddesi’nde de dün saat 23.00 sıralarında R.K., ailevi sorunlar nedeniyle evi terk edip ablasının yanına yerleşen 3 çocuk annesi eşi Fatma Kahraman’ı konuşmak için dışarı çağırdı.

R.K. (32), dışarı çıkan eşi Fatma Kahraman'a (31) yanındaki tabancayla 3 el ateş edip, kaçtı.

Kahraman, başına isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah sesini duyup dışarı çıkan yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Kahraman, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Fatma Kahraman’ın yakınları acı haberle gözyaşlarına boğuldu.

İzmir'de iki kadın cinayeti: Gülsüm defalarca bıçaklandı, Fatma silahla vuruldu - 2

Kahraman’ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, polis ekipleri kasten yaralama ve gasp başta olmak üzere birçok suçtan suç kaydı olan şüpheli R.K.’nın yakalanması için çalışma başlattı.

Cinayet şüphelisi R.K.’nin sosyal medya hesabından ailesinin fotoğrafını koyup, Uygar Doğanay'ın şarkısının, "Sevdan bitti, kibriti çaktım, bir ateş yaktım. Dönmem artık geriye, gemileri yaktım mürettebatıyla birlikte bir şey kalmadı geriye" sözleriyle paylaşım yaptığı görüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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