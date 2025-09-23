İzmir'de iki kardeşe uyuşturucu gözaltısı

İzmir'de yapılan uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.

Karabağlar'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ve sattıkları, uyuşturucu maddeleri bir ikamette gizledikleri yönünde bilgiye ulaşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği, şüphelilerin evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 5 bin 985 adet uyuşturucu hap, 5,8 gram esrar maddesi, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kardeş olan E.Y. (26) ve B.Y. (32) isimli iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, "Uyuşturucu madde ticareti" ve "Ruhsatsız tabanca bulundurma" suçlarından adli makamlara sevkedildi.