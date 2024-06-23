İzmir’de iki kardeşin otel odasındaki şüpheli ölümü: Annelerinin ifadesi ortaya çıktı

İzmir'in Konak ilçesinde iki kardeş, kaldıkları otel odasında ölü bulundu.
Olay, saat 23.00 sıralarında Basmane semti 1296 Sokak'ta bir otelin 1'inci katında meydana geldi.
İddiaya göre çiçekçilik yapan Gönül Uğraş, 21 Haziran Cuma günü akşam saatlerinde 5 çocuğundan 4'ü ile otele konaklamaya geldi.
Geceyi burada geçiren Gönül Uğraş, dün sabah saatlerinde 2 çocuğunu yanına alarak iddiaya göre eczaneye ilaç almaya gitti ve daha sonra otele dönmedi.
Diğer çocukları Ege ve Handan Uğraş ise otelde kaldı. Ege Uğraş'ın, öğle saatlerinde otelin ortak lavabosunu kullanmak için giriş katına indiği ve bir süre sonra yukarı çıktığı öğrenildi.
RESEPSİYON GÖREVLİSİ FARK ETTİ
Resepsiyon görevlisi Z.Ö., iddiaya göre saat 23.00 sıralarında odaları kontrol etmek için yukarı çıktı.
Z.Ö., Uğraş ailesinin odasını kontrol ettiği sırada Ege ve Handan Uğraş'ı hareketsiz şekilde yatakta yatarken buldu.
Z.Ö.'nün ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otele gelen sağlık ekipleri, 2 kardeşin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
GIDA ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİ
Olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatan İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, anne Gönül Uğraş'ın ifadesini aldı.
Uğraş'ın ifadesinde, çocuklarıyla bir gün önce odaya giriş yaptıkları, yakın bölgeden konserve balık ve açık kek alıp yedikleri, sabah saatlerinde ise annenin kendisini kötü hissetmesi üzerine Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittiği, otele döndüğünde çocuklarının öldüğünü öğrendiğini söylediği öğrenildi.
İki kardeşin kesin ölüm nedeni, İzmir Adi Tıp Kurumunda gerçekleşecek otopsinin sonucuna göre belli olacak.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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