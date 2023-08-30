İzmir’de iki noktada orman yangını

İzmir’de iki ayrı noktada orman yangını çıktı. Kemalpaşa ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yangın kısmen kontrol altına alınabildi. Bornova’daki yangında ise alevler kontrol altında. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

İzmir’de iki noktada orman yangını

’de Kemalpaşa ve Bornova ilçelerinde çıktı.

﻿​Kemalpaşa’﻿​​daki yangın, saat 06.35 sıralarında Nif Dağı’nın Gelindağı mevkisinde başladı.

Ekipler yangına kısa sürede müdahale etti.

İzmir’de iki noktada orman yangını - 1

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yangını söndürmek için 2 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 dozer ve yer ekipleri göre yaparken, yangının kısmen kontrol altına alındığı bilgisi geldi.

Ekipler, yangını tamamen kontrol altına almak için müdahalelerini sürdürüyor.

BORNOVA’DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Kentteki ikinci yangın haberi ise Bornova ilçesinden geldi.

Saat 11.00 sıralarında Erzene Mahallesi’nde başlayan yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

Enerji nakil hattından kaynaklı çıktığı belirtilen yangın, kontrol altına alındı.

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