İzmir’de iki noktada orman yangını

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yangını söndürmek için 2 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 dozer ve yer ekipleri göre yaparken, yangının kısmen kontrol altına alındığı bilgisi geldi.



Ekipler, yangını tamamen kontrol altına almak için müdahalelerini sürdürüyor.

BORNOVA’DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA



Kentteki ikinci yangın haberi ise Bornova ilçesinden geldi.



Saat 11.00 sıralarında Erzene Mahallesi’nde başlayan yangına havadan ve karadan müdahale edildi.



Enerji nakil hattından kaynaklı çıktığı belirtilen yangın, kontrol altına alındı.