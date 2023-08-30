İzmir’de iki noktada orman yangını (Alevler kontrol altına alındı)

İzmir’in Kemalpaşa ve Bornova ilçelerinde orman yangını çıktı. Yangınlar, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İzmir’de iki noktada orman yangını (Alevler kontrol altına alındı)

’de Kemalpaşa ve Bornova ilçelerinde çıktı.

﻿​Kemalpaşa’﻿​​daki yangın, saat 06.35 sıralarında Nif Dağı’nın Gelindağı mevkisinde başladı.

Ekipler yangına kısa sürede müdahale etti.

İzmir’de iki noktada orman yangını (Alevler kontrol altına alındı) - 1

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yangını söndürmek için 2 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 dozer ve yer ekipleri göre yaparken, alevler 8 saat sonra kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.

İzmir’de iki noktada orman yangını (Alevler kontrol altına alındı) - 2

BORNOVA’DAKİ YANGIN DA KONTROL ALTINDA

Kentteki ikinci yangın haberi ise Bornova ilçesinden geldi.

Saat 11.00 sıralarında Erzene Mahallesi’nde başlayan yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

Enerji nakil hattından kaynaklı çıktığı belirtilen yangın, kontrol altına alındı.

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