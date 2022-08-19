İzmir'de iki yaşındaki çocuğu maymun ısırdı

İzmir'in Menderes ilçesi Kısık Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda özel bir kafeste beslenen Hint maymunu, iki yaşındaki bir çocuğun elini ısırdı.

ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI



Çocuk hastaneye götürülürken ihbar üzerine iş yerine jandarma, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.



İŞ YERİNDE MAYMUN BESLEYEN KİŞİYE PARA CEZASI



Ekiplerce yakalanan maymun Sasalı Doğal Yaşam Parkı görevlilerine teslim edildi.



Maymunu besleyen Y.K'ye Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten 11 bin 838 lira para cezası kesildi.