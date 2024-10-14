İzmir'de ilkokulda taciz iddiası: Şüpheli serbest bırakıldı, veliler tepki gösterdi

Olay, 10 Ekim'de, Mansuroğlu Mahallesi'ndeki ilkokulda meydana geldi. İddiaya göre, okulun temizlik görevlisi D.T., 3'üncü sınıf öğrencisi E.Ş.'ye sözlü ve fiziksel olarak cinsel tacizde bulundu. D.T.'nin E.Ş.'ye sosyal medya hesabını vermek istediği, hediyeler alacağını ve para vereceğini söyleyip, yanağından öptüğü öne sürüldü.



Öğrencinin durumu öğretmenine anlatması üzerine konu polise bildirildi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, D.T.'yi önceki gün gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüpheli D.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Olayı öğrenip okulun önünde toplanan veliler, tepki gösterdi.