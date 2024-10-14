İzmir'de ilkokulda taciz iddiası: Şüpheli serbest bırakıldı, veliler tepki gösterdi

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki bir ilkokulda E.Ş. (8) adlı kız çocuğuna 1 hafta önce kurumda işe başlayan temizlik görevlisi D.T.'nin (18) cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi. Veliler, şikayet üzerine gözaltına alınan D.T.'nin, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına, okul önünde toplanıp tepki gösterdi.

İzmir'de ilkokulda taciz iddiası: Şüpheli serbest bırakıldı, veliler tepki gösterdi

Olay, 10 Ekim'de, Mansuroğlu Mahallesi'ndeki ilkokulda meydana geldi. İddiaya göre, okulun temizlik görevlisi D.T., 3'üncü sınıf öğrencisi E.Ş.'ye sözlü ve fiziksel olarak cinsel tacizde bulundu. D.T.'nin E.Ş.'ye sosyal medya hesabını vermek istediği, hediyeler alacağını ve para vereceğini söyleyip, yanağından öptüğü öne sürüldü.

Öğrencinin durumu öğretmenine anlatması üzerine konu polise bildirildi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, D.T.'yi önceki gün gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüpheli D.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayı öğrenip okulun önünde toplanan veliler, tepki gösterdi.

Öne Çıkan Video

NTV ekibi Beyrut'ta: BM Barış Gücü askerlerine İsrail saldırısı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...