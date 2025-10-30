İzmir'de "imdat" çığlığı: Camdan çıkıp yardım istedi

İzmir'de bir kişinin arabanın camından sarkarak yardım istediği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Kentte seyir halindeki otomobilde arka koltukta yolculuk yapan 15 yaşındaki A.S.P., başını camdan çıkarıp, yardım istedi.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

O anlar bir motosikletin sürücüsü tarafından cep telefonuyla kaydedilip, dün sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntüde bir kişinin, "İmdat" diye bağırarak, yardım istediği görüldü.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, görüntüler üzerine hareket geçti.

Çalışma başlatan polis ekipleri, otomobilin plakasını ve sürücüsünü belirledi.

Ekipler, kısa süre sonra 35 CRV 769 plakalı otomobilin sürücüsü H.D.'yi gözaltına aldı.

ARAÇ KORSAN TAKSİ ÇIKTI



Görüntüdeki kişinin ise A.S.P. olduğu belirlendi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada korsan taksiyle teyzesi B.T. (22) ile yolculuk yapan ve sürücü H.D. ile tartışan A.S.P.'nin bu nedenle bağırdığı anlaşıldı.