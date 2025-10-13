İzmir'de inşaat atıklarından yangın çıktı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde inşaat atıklarından yangın çıktı.

Örnekköy Mahallesi'nde kullanılmayan strafor malzemelerinin biriktiği alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın çevreye yayılmadan söndürüldü.

nedeniyle gökyüzünü siyah duman kapladı. Duman körfezin karşı kıyısı ve kentin farklı noktalarından görüldü.

