İzmir'de inşaat atıklarından yangın çıktı

Örnekköy Mahallesi'nde kullanılmayan strafor malzemelerinin biriktiği alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın çevreye yayılmadan söndürüldü.



Yangın nedeniyle gökyüzünü siyah duman kapladı. Duman körfezin karşı kıyısı ve kentin farklı noktalarından görüldü.