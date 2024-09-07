İzmir'de insan tacirlerine operasyon: 14 kişi tutuklandı

İzmir Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları ŞubeMüdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenleri para karşılığında yasa dışı yollarla, deniz üzerinden Yunanistan ve İtalya ülkelerine kaçırdığı tespit edilen organizatörleri belirledi.

3 Eylül günü savcılık talimatıyla ev ve iş yerlerine gerçekleştirilen eş zamanlı baskında 14 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, suçtan elde edilen 19 bin 575 ABD Doları, 9 bin 590 Euro ve 31 bin 800 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.