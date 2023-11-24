İzmir'de iş yeri yangınında kundaklama iddiası

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir dükkanda çıkan, yandaki iş yerine ve binanın üst katlarına sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Çalıkuşu Mahallesi, Coşkun Kale Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın giriş katında bulunan cep telefonu ve aksesuar dükkanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Alevler iş yerinin yanındaki kasap dükkanı ile binanın üst katlarına da sıçradı.



İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın söndürüldü.



Yangında, cep telefonu dükkanı kullanılamaz hale geldi, kasap dükkanı ve üst katlarda hasar oluştu.



KUNDAKLAMA İDDİASI



Görgü tanıkları, motosikletli iki kişinin cep telefonu dükkanına gelerek camı kırdığını ve iş yerini kundaklayarak kaçtığını iddia etti.



Dükkanın 3 ay önce hizmet vermeye başladığı öğrenildi.



Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.