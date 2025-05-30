İzmir'de işçiler grevde: Toplu taşımada iş çıkış yoğunluğu

Özellikle iş yerlerinin yoğun olduğu Konak ilçesinde Mezarlıkbaşı duraklarında bekleyen vatandaşlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından konulan seferlerle evlerine ulaşmaya çalıştı. Durakta bekleyen vatandaşlardan Fatma Yurtseven, AA muhabirine, işçilerin belediyenin önerdiği parayı az bulduğunu belirterek, "1 saattir burada yağmurun altında bekliyoruz. Çektiğimiz rezillik. Paralar az geliyormuş. Hiç olmasa 1 saatte bir değil de yarım saatte bir gelsin otobüs." dedi. 1 saatten fazla otobüs bekleyen vatandaşlar da yağmura yakalandıklarını ve eve nasıl gideceklerini bilmediklerini aktardı. Buca ilçesinde de aktarma duraklarında vatandaşlar kuyruk oluşturdu. Uzun süre bekleyen çok sayıda kişi, işçilerle belediyenin en kısa sürede anlaşmasını istedi.

GÖRÜŞMELERDEN SONUÇ ÇIKMAYINCA GREV BAŞLADI



İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel-İş arasında yaklaşık 23 bin işçiyi kapsayan toplu iş görüşmelerinden sonuç çıkmayınca sendika, 28 Mayıs gecesi grev kararını uygulamaya başlamıştı.



Dün Basmane Meydanı'nda toplanan işçiler, Kültürpark'ta eylem başlatmıştı.

"ÇÖZÜM ÜRETMEK HEPİMİZİN GÖREVİ"



Öte yandan dün sosyal medya hesabından paylaşım yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, şunları söyledi:



"Belediyemiz şirketleri İzenerji ve İzelman’ın temsilcisi olan sendika ile anlaşamamız sonucu verilen grev kararı sonrasında, bugün şehrimizde yaşanan ve yaşanacak tüm aksaklıklar için gerçekten çok üzgünüm.



Arkadaşlarımız sendika temsilcilerine bu sabah tekrar ulaştılar. 7 gün 24 saat görüşmeye açık olduğumuzu tekrar ifade ettik.



Bir çözüm üretmek hepimizin görevi. İçinde bulunduğumuz şartların elimizi kolumuzu bağladığını tekrar ifade etmek isterim.



Çalışma arkadaşlarımızın mümkün olan en iyi ücretleri alması için iyi bir teklif yaptığımıza inanıyorum. 'Eşit işe eşit ücret' anlayışı elbette haklıdır ve doğrudur.



Ancak yapılmış bir sorumsuzluğu, başka bir sorumsuzlukla daha büyük bir sorun haline getirme ve belediyeyi altından kalkamayacağı bir yükün altına sokmaya hiçbirimizin hakkı olmadığını düşünüyorum.



Sendika temsilcilerine çağrımdır; Aklı selimle konuşmaya ve uzlaşı arayışına devam edelim. Sizleri bekliyorum."