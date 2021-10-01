İzmir'de İzban seferleri yeniden aktif

İzmir Banliyö Taşımacılığı AŞ'nin (İZBAN) Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Sinyal kablolarına kesilerek zarar verilmesi nedeniyle Halkapınar-Aliağa arasında tüm hat boyunca seferlerimize ara verdik. Halkapınar-Tepeköy, Tepeköy-Selçuk hatlarında seferlerimiz devam ediyor” ifadelerine yer verilmişti.

2 saatten fazla süren aksamanın ardından İzban seferleri yeniden normale döndü.

Twitter üzerinden yapılan duyuruda, "Sinyal kablolarının son iki ayda ikinci kez kesilerek iş göremez hale getirilmesi nedeniyle Halkapınar – Aliağa arasında ara verdiğimiz seferlerimiz, yeniden aktif oldu" denildi.



Geçtiğimiz ağustos ayında da Kemer Tren İstasyonu’nda bulunan sinyal kabloları kesilmiş seferlerde aksama meydana gelmişti.