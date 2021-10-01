İzmir'de İzban seferleri yeniden aktif

İHA 01.10.2021 - 09:51
İzmir Banliyö Taşımacılığı AŞ'nin (İZBAN) Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Sinyal kablolarına kesilerek zarar verilmesi nedeniyle Halkapınar-Aliağa arasında tüm hat boyunca seferlerimize ara verdik. Halkapınar-Tepeköy, Tepeköy-Selçuk hatlarında seferlerimiz devam ediyor” ifadelerine yer verilmişti.
2 saatten fazla süren aksamanın ardından İzban seferleri yeniden normale döndü.
Twitter üzerinden yapılan duyuruda, "Sinyal kablolarının son iki ayda ikinci kez kesilerek iş göremez hale getirilmesi nedeniyle Halkapınar – Aliağa arasında ara verdiğimiz seferlerimiz, yeniden aktif oldu" denildi.
Geçtiğimiz ağustos ayında da Kemer Tren İstasyonu’nda bulunan sinyal kabloları kesilmiş seferlerde aksama meydana gelmişti.
Sinyal kablolarının son iki ayda ikinci kez kesilerek iş göremez hale getirilmesi nedeniyle Halkapınar – Aliağa arasında ara verdiğimiz seferlerimiz, yeniden aktif oldu.— İZBAN (@uzunyolunkisasi) October 1, 2021
Hat üzerindeki yoğunluk nedeniyle seyahatinizi, yaşanabilecek gecikmeleri dikkate alarak planlayınız.