İzmir'de kaçakçılık operasyonları: 21 kişi yakalandı

Kaçakçılıkla mücadele operasyonları devam ediyor.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, 11-17 Ağustos'ta sahte içki üretimi, kaçak tütün mamulleri ve gümrük kaçağı ürünlerin ticaretinin önlenmesi ile kültür ve tabiat varlıklarının korunması amacıyla kent genelinde çalışma yürüttü.

8 İLÇEYE OPERASYON



Bu kapsamda ekiplerce, Aliağa, Buca, Bornova, Çiğli, Güzelbahçe, Karabağlar, Konak ve Ödemiş ilçelerindeki belirlenen adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 21 şüpheli yakalandı.



Aramalarda, 1 milyon 93 bin içi doldurulmuş makaron, 3 bin 887 paket gümrük kaçağı sigara, 2 bin 939 gümrük kaçağı puro, 114 kilogram nargile tütünü, 280 litre taklit etiketli etil alkol, 647 elektronik sigara, 57 elektronik eşya, 4 gümrük kaçağı cep telefonu, 64 sikke, 25 yüzük ve bileziklerden oluşan tarihi eser, 1 tabanca, 32 tabanca fişeği,1 av tüfeği ile şarjör ele geçirildi.



Emniyete götürülen 21 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

