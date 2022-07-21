İzmir'de kadın cinayeti

İzmir'in Bayındır ilçesinde 27 Haziran'da eşinin av tüfeğiyle ağır yaraladığı Nuriye M, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.



İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Nuriye M. (38), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Kadının cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.



Park Geçidi Caddesi'nde E.M, 27 Haziran'da ayrı yaşadığı eşi Nuriye M'ye av tüfeğiyle ateş açıp kaçmıştı. Torbalı-Kemalpaşa kara yolunda polis ekiplerince durdurulan otomobilde yakalanan şüpheli tutuklanmıştı.

Ağır yaralanan Nuriye M, sağlık ekiplerince Bayındır Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, sevk edildiği Torbalı Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledilmişti.

