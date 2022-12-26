İzmir'de kadın cinayeti

İzmir Bayraklı'da erkek arkadaşının tabancayla vurduğu 22 yaşındaki Tuba Kul hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İzmir'de kadın cinayeti

'in Bayraklı ilçesinde, erkek arkadaşı tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Emek Mahallesi 7002 Sokakta, Tuba Kul (22) ile birlikte yaşadığı erkek arkadaşı C.G. arasında tartışma çıktı.

C.G. tartışmanın büyümesi üzerine Kul'a tabancayla ateş etti.

İzmir'de kadın cinayeti - 1

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Kul'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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