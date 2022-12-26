İzmir'de kadın cinayeti

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, erkek arkadaşı tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını yaşamını yitirdi.



Alınan bilgiye göre, Emek Mahallesi 7002 Sokakta, Tuba Kul (22) ile birlikte yaşadığı erkek arkadaşı C.G. arasında tartışma çıktı.



C.G. tartışmanın büyümesi üzerine Kul'a tabancayla ateş etti.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Kul'un yaşamını yitirdiğini belirledi.



Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.