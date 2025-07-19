İzmir'de kadın cinayeti: Eski eşini defalarca bıçakladı

Çiğli'de Demet Akarsu (45), haziran ayında boşandığı eski eşi Halil Tezkorkmaz (46) tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, saat 07.30 sıralarında Balatçık Mahallesi 8953 Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Demet Akarsu ile geçen haziran ayında boşandığı eski eşi Halil Tezkorkmaz arasında tartışma çıktı.

Tezkorkmaz, bu sırasında Akarsu’yu defalarca bıçakladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Akarsu ilk müdahalenin ardından Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tezkorkmaz ise suç aletiyle birlikte olay yerinde gözaltına alındı.

Akarsu yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Akarsu’nun güzellik merkezi sahibi olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tezkorkmaz ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.