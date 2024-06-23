İzmir'de kadın cinayeti: Katil koca tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesinde konuşmak için dışarı çağırdığı karısını tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İzmir'de kadın cinayeti: Katil koca tutuklandı
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Güney Mahallesi Gürçeşme Caddesi'ndeki bir evin önünde Fatma K. (31) kendisini konuşmak için çağıran kocası R.K. (32) tarafından tabancayla vurularak yaralandı.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

İzmir'de kadın cinayeti: Katil koca tutuklandı - 1

Fatma K'nin ailevi sorunlar nedeniyle bir süredir ablasının yanında kaldığı, olayın kocasının konuşmak için dışarı çağırdığı esnada meydana geldiği öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden kaçan R.K'yi yakalayarak gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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