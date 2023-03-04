İzmir'de kadın cinayeti: Polislerin yanında bıçaklandı

Kadın, polisler yanında olmasına rağmen gözü dönen Mehmet Angi'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Aslı Angi'ye ilk müdahale olay yerindeki polis ekipleri tarafından yapıldıktan sonra ambulans ile Torbalı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayan kadın hayatını kaybetti.



Bıçaklı saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin