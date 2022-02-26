İzmir'de kadın cinayeti: Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

İzmir Ödemiş'te 57 yaşındaki Vasfiye Emekdar, tartıştığı eşi Vedat Emekdar tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Haberler - Anadolu Ajansı 26.02.2022 - 03:40

İzmir'de kadın cinayeti: Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

'in Ödemiş ilçesinde tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren şüpheli gözaltına alındı.

Süleyman Demirel Mahallesi 1015 Sokak'ta yaşayan Vedat Emekdar (58) ile eşi Vasfiye Emekdar (57) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Vedat Emekdar, eşi Vasfiye Emekdar'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Komşuların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Vasfiye Emekdar'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Bıçakla intihara teşebbüste bulunan zanlı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden Vasfiye Emekdar'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Gözaltına alınan cinayet zanlısının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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