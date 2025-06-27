İzmir'de kadına şiddet ihbarına giden polise bıçaklı saldırı

İzmir'de kadına şiddet ihbarına giden polis memuru, eşine şiddet uygulayan adamın bıçaklı saldırısına uğradı.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Amirliği ekipleri, Kadın Destek Uygulaması'na (KADES) saat 02.47'de gelen ihbar üzerine Tepekule Mahallesi 2063 Sokak'taki bir eve gitti.

BIÇAKLA SALDIRDI

Evden, kadınların "Elinde bıçak var. Bıçakla saldırıyor." diye bağırdığının duyulması üzerine polis kapıyı çaldı.

Kapıyı açan Sinan Ö. polis memuru M.U.'ya bıçakla saldırdı.

M.U., sağ bacağından yaralandı.

POLİS BACAĞINDAN VURDU

Uyarılara rağmen saldırıya devam etmesi üzerine bir diğer polis memuru G.Ç., bir el ateş ederek Sinan Ö.'yü ayağından vurup etkisiz hale getirdi.

Olayın ardından polis memuru M.U., Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

12 SUÇ KAYDI VAR

Hakkında 12 ayrı suç kaydı bulunan ve aile içi şiddetten tutuklu bulunduğu cezaevinden 20 Haziran'da tahliye edildiği belirlenen şüpheli Sinan Ö. ise İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.