İzmir'de kafa karıştıran uygulama

Yeni tip corona virüs salgınıyla mücadele tüm yurtta olduğu gibi İzmir'de de devam ediyor.



Dün öğlen saatlerinde il sağlık müdürlüğüne bağlı oldukları öğrenilen iki sağlık çalışanı, Karşıyaka İskele ve Osmanbey Parkı'nda vatandaşlara corona virüs testi yaparken görüntülendi.

Sosyal medyaya düşen görüntülerde sağlık çalışanlarının, sıraya giren vatandaşlarla tek tek ilgilendiği ve vatandaşların boğazları ile burunlarından örnek aldıkları örnekleri deney tüplerine koydukları görüldü.

Görüntülerin yayılmasının ardından bölgede bulunan vatandaşların test yapılan noktaya gittikleri ve ekiplerin de gün boyunca yüze yakın corona virüs testi yaptığı öğrenildi.

Sağlık çalışanlarının, test yaptıkları vatandaşlara sonuçları iki gün sonra E-Nabız üzerinden öğrenebileceklerini ve sonuçları pozitif olan vatandaşlarla sağlık ekiplerinin iletişime geçeceklerini söyledikleri de belirtildi.



SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YALANLADI



Yapılan uygulamanın İzmir'in çeşitli ilçelerinde de sürekli bir şekilde devam edeceği öne sürülürken, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü bu iddiaları yalanladı.



SORUŞTURMA AÇILMADI



Sağlık çalışanlarının Karşıyaka bölgesine bir vaka için gittikleri ve kendilerini gören vatandaşlara da test yaptıkları belirtildi.



Öte yandan iki sağlık çalışanına da soruşturma açılmadığı öğrenildi.