İzmir'de kağıt toplayıcısı, denizde ölü bulundu

İzmir'in Konak ilçesi Kordonboyu’nda denizde bir erkek cesedi bulundu. Kağıt toplayıcısı Mehmet Zeki Yalçın'a ait olduğu tespit edilen cesedin dengesini kaybederek denize düştüğü tahmin ediliyor.

İHA - DHA 02.04.2021 - 08:51

İzmir'de kağıt toplayıcısı, denizde ölü bulundu

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Olay, sabah saatlerinde Alsancak Semti Kordonboyu’nda meydana geldi.

Sahilde oturan vatandaşlar denizde bir kişiyi hareketsiz halde gördü. Durum vatandaşlar tarafından polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine çağırılan deniz polisi tarafından şahıs bota alınarak karaya çıkarıldı.

Yapılan incelemelerde kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, isminin ise Mehmet Zeki Yalçın olduğu tespit edildi. Yalçın'ın geçimini kağıt, pet şişe ve karton toplayarak sağladığı öğrenildi.

Kağıt toplayıcısının dengesini kaybederek denize düştüğü tahmin ediliyor. 

Yalçın’ın cansız bedeni savcının incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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