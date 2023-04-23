İzmir'de kahvehaneye silahlı saldırı

İzmir Bayraklı'da bir kahvehaneye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Olay yerinden araçla kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İzmir'de kahvehaneye silahlı saldırı

'in Bayraklı ilçesinde kıraathanedeki silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

İzmir'de kahvehaneye silahlı saldırı - 1

Alınan bilgiye göre, Gümüşpala Mahallesi 7020 Sokak'taki Cadde Kıraathanesi'nde ihbarının ardından olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Ekipler, saldırıda Mustafa Er'in (29) hayatını kaybettiğini belirledi.

İzmir'de kahvehaneye silahlı saldırı - 2

Ağır yaralanan Ali A. (43) ile İbrahim Y. (30), Mehmet Y. (31), Erkmen A. (31) ve Yiğit Y. (29) ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Saldırıyı gerçekleştirdiği tahmin edilen ve olay yerinden araçla kaçan M.D.Ç'nin (20) yakalanması için çalışma başlatıldı.

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