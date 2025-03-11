İzmir'de kahvehaneye silahlı saldırıda bir kişi öldü

Olay dün saat 21.00'de Reis Mahallesi 9030 sokaktaki bir kahvehanede yaşandı. Plakasız motosikletle kahvehanenin önüne gelen şüpheliler, 'Siz misiniz muhbirlik' yapan diyerek tabanca ile ateş açtı. İçeride bulunan Nuh Çifci, vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Şüpheliler, olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olduğu belirlenen Çifci'yi ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Nuh Çifci, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



SEFERİSAR'DA YAKALANDILAR



Olayla ilgili görgü tanıklarının ifadesine başvuruldu. Ayrıca, olay yerinin çevresinde bulunan güvenlik kameraları incelemeye alındı. Polis, saldırıyı gerçekleştirenlerin M.M.U. (40), M.U. (28) ve A.A. (28) olduğunu tespit etti. Yapılan çalışma ile 3 şüpheli olaydan kısa süre sonra Seferihisar ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliğine getirildi.