Ödemiş'ten Tire yönüne giden Melih Delgin'in (26) kullandığı otomobil ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne taşeron iş yapan firmaya ait Anıl K. (31) yönetimindeki kamyonet Ovakent Mahallesi Çatalarmut mevkisinde çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Burhan Usul (26) ve Nazım Korkmaz (38) olay yerinde hayatını kaybetti, Mustafa Er (25) ise ağır yaralandı.
Er, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kamyonet sürücüsü, jandarma tarafından gözaltına alındı.
İzmir'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu, 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Ödemiş'ten Tire yönüne giden Melih Delgin'in (26) kullandığı otomobil ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne taşeron iş yapan firmaya ait Anıl K. (31) yönetimindeki kamyonet Ovakent Mahallesi Çatalarmut mevkisinde çarpıştı.