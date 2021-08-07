İzmir'de kamyonet kaldırımdaki çocuklara çarptı

İzmir'in Çiğli ilçesinde kamyonetin, kaldırımda otururken çarptığı 2 çocuktan biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.



Alınan bilgiye göre, E.G. yönetimindeki 34 AS 2091 plakalı kamyonet, Güzeltepe Mahallesi 8156 Sokak'ta kaldırımda oturan E.Ç. (7) ve M.G'ye (6) çarptı.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralı çocuklardan M.G. kaldırıldığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



E.Ç'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.



Olay yerinden kaçan sürücü E.G'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

