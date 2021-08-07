İzmir'de kamyonla motosiklet çarpıştı: Baba ve küçük kızı yaşamını yitirdi

İzmir'de kamyon ile motosikletin çarpıştığı kazada baba ve 5 yaşındaki kızı hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı 07.08.2021 - 02:33 | Son Güncelleme : 07.08.2021 - 02:34

İzmir'de kamyonla motosiklet çarpıştı: Baba ve küçük kızı yaşamını yitirdi

İzmir'in Kiraz ilçesinde, kamyon ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi öldü.

Alaşehir yönünden Kiraz istikametine seyreden H.L. yönetimindeki 16 AFT 394 plakalı silaj yüklü kamyon, Şemsiler Mahallesi yakınlarında Bekir Özkan (36) yönetimindeki 35 Z 2317 plakalı motosikletle çarpıştı.

Özkan kaza yerinde yaşamını yitirdi, beraberindeki kızı Neriman Özkan (5) ağır yaralandı.

Ambulansla Kiraz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük kız kurtarılamadı.

Kamyon sürücüsü H.L. gözaltına alındı.

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