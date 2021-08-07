İzmir'de kamyonla motosiklet çarpıştı: Baba ve küçük kızı yaşamını yitirdi

Anadolu Ajansı 07.08.2021 - 02:33 | Son Güncelleme : 07.08.2021 - 02:34
İzmir'in Kiraz ilçesinde, kamyon ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi öldü.
Alaşehir yönünden Kiraz istikametine seyreden H.L. yönetimindeki 16 AFT 394 plakalı silaj yüklü kamyon, Şemsiler Mahallesi yakınlarında Bekir Özkan (36) yönetimindeki 35 Z 2317 plakalı motosikletle çarpıştı.
Özkan kaza yerinde yaşamını yitirdi, beraberindeki kızı Neriman Özkan (5) ağır yaralandı.
Ambulansla Kiraz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük kız kurtarılamadı.
Kamyon sürücüsü H.L. gözaltına alındı.