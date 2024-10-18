İzmir'de kamyonlar kafa kafaya çarpıştı: İki kişi yaralandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde süt toplama kanyonu ile karşı yönden gelen bir başka kamyon kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu 2 sürücü de yaralandı.

İzmir'de kamyonlar kafa kafaya çarpıştı: İki kişi yaralandı

Kaza, bugün saat 14.00 sıralarında meydan geldi.

Ödemiş Sanayi Bölgesi çıkışında M.A. yönetimindeki S.S. Ödemiş Bademli Tarımsal Kalkınma Kooperatifine ait süt toplama kamyonu, karşı yönden gelen bir başka ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada her iki sürücü de yaralandı. Durumu ağır olan M.A. ile diğer kamyon sürücüsü ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı

Haberi Görüntüle

Öne Çıkan Video

Eski hakem Heimlich manevrasıyla hayat kurtardı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...