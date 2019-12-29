İzmir'de kan bağışında rekor kırdı (Benden daha fazla kan bağışlayan varsa ona sıfır araba alacağım)

İzmir Bayraklı'da yaptığı kan bağışlarıyla rekor kıran Emin Şahin (60), 2019 yılının son bağışını yaparak, üst sınır olan 28'er ünite aferez ve tam kan vererek, Türkiye'de yeni bir ilke imza attı.

İzmir'de bugüne kadar 212 ünite kan bağışlayarak hem rekor kırıp, hem de birçok hastayı hayata döndüren Emin Şahin, 2019 yılının son bağışını yaptı. Bu bağışla beraber, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında, toplamda 84 ünite aferez ve tam kan bağışı yapmış oldu.

Bayraklı'da bulunan Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi'nde yılın son kan bağışını yapan, Şahin, çalışanlarla birlikte pasta keserek başarısını kutladı. İki çocuk babası Şahin, 2014 ve 2016 yıllarında da bir yılda en fazla kan bağışını yaparak rekor kırmıştı.

''BENDEN FAZLA KAN VEREN VARSA ONA SIFIR ARABA ALACAĞIM''

Kızılay'a 212'nci, toplamda ise 379'uncu ünite kan bağışını yapan Şahin, "Hedefim 500, ondan sonra yaşım kemale erdiğinde bırakacağım. Son üç yılda 72 ünite aferez, 12 ünite tam kan verdim. Fazla kan insan zarar verir. Başkasının benden fazla vermesi mümkün değil. Çünkü Kızılay yılda 28 ünite sınır koyuyor. Eğer Dünya'da bu üç yıl içinde benimle aynı miktarda veren varsa, ben ona sıfır bir araba alacağım. Ben onların hayatlarını kurtardığımı düşündüğümde çok mutlu oluyorum. Bu çok farklı bir his. Kızılay'a da çok teşekkür ederim" dedi.

'KIŞ GÜNLERİNDE DAHA FAZLA BAĞIŞA İHTİYACIMIZ VAR'

Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Burak Yurdakul ise, Şahin'i tebrik ederek, "Emin Bey rekortmen kan bağışçılarımızdan. Bizler açısından Emin Bey gibi bağışçılarımız çok önemli. Toplamda 28 kez bağış, kesinlikle vücuda zarar vermiyor. Zaten vücudumuz 3 gün içerisinde gerekli kanı topluyor. Biz tüm gençlere Emin Bey gibi düzenli bağış yapmalarını tavsiye ediyoruz. Kış günlerinde bağışlar azalıyor. Bağışlarını kesmemelerini düzenli bir şekilde devam ettirmelerini temenni ediyoruz çünkü ülkemizin hala daha fazla kana ihtiyacı var" diye konuştu.

