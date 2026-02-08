İzmir'de kanlı gece. 18 yaşındaki Can öldürüldü
08.02.2026 11:00
İzmir'in Konak ilçesinde, evde tartıştığı 18 yaşındaki Can Muhammed Gökdemir'i silahla vurup öldüren şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'in Konak ilçesi Süvari Mahallesi'ndeki müstakil evde gece saatlerinde Can Muhammed Gökdemir (18) ile C.B. (21) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada C.B., Gökdemir'e tabancayla ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Can Muhammed'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis, olaydan sonra kaçan C.B.'yi suç aleti tabancayla gözaltına aldı.
Öte yandan, sabah saatlerinde olayın yaşandığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.