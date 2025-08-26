İzmir'de kanlı gece: Restoran sahibi, 20 yaşındaki Emirhan'a kurşun yağdırdı

İzmir'in Buca ilçesinde bir restoranda, işletme sahibi ile müşterinin kavgası kanlı bitti.

Olay saat 01.30 sıralarında, Vali Rahmi Bey Mahallesi Menderes Caddesi'nde bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, restorana müşteri olarak giden Emirhan Kaya (20) ile işletme sahibi Y.E. arasında tartışma çıktı.

RESTORAN SAHİBİ, EMİRHAN'A ART ARDA ATEŞ AÇTI

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştü ve olay dışarı taştı. Sokakta devam eden kavgada işletme sahibi Y.E., yanındaki tabancayla Kaya'ya art arda ateş açtı.

Sırtından, kalçasından ve ayağından yaralanan genç müşteri, kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GENÇ MÜŞTERİ KURTARILAMADI

Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Emirhan Kaya, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İŞLETME SAHİBİ GÖZALTINDA

Olayın ardından şüpheli Y.E., polis tarafından gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

Cinayet şüphelisinin işlemleri sürerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.