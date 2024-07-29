İzmir’de kargo şirketine uyuşturucu baskını

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde kargo firmasına uyuşturucu baskını yapıldı. Yapılan aramada 15 kilogram esrar ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak 1 kişi gözaltına alındı.

İzmir’de kargo şirketine uyuşturucu baskını

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’de kargo firmasına baskını yapıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışmaların ardından kargo paketleri içerisine gizlenerek uyuşturucu madde gönderileceği bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, Kemalpaşa ilçesinde bulunan kargo şirketinde narkotik köpeği Alis ile arama yaptı.

Kargo paketinin içerisinde 15 kilo esrar ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 1 şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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