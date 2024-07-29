İzmir’de kargo şirketine uyuşturucu baskını

İzmir’de kargo firmasına uyuşturucu baskını yapıldı.



Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışmaların ardından kargo paketleri içerisine gizlenerek uyuşturucu madde gönderileceği bilgisine ulaştı.



Harekete geçen ekipler, Kemalpaşa ilçesinde bulunan kargo şirketinde narkotik köpeği Alis ile arama yaptı.



Kargo paketinin içerisinde 15 kilo esrar ele geçirildi.



Operasyon kapsamında gözaltına alınan 1 şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.