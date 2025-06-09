İzmir'de katliam gibi kaza: 5 ölü

İzmir'den Kurban Bayramı'nın son gününde katliam gibi kaza haberi geldi.



Özkan Nazlı (45) idaresindeki 35 CLF 493 plakalı otomobil, Menderes-Seferihisar Karayolu Keler mevkisinde karşı yönden gelen Sultan Baran'ın (22) kullandığı 35 ZY 756 plakalı otomobille çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle savrulan 35 CLF 493 plakalı otomobil, seyir halinde olan S.U. (21) idaresindeki 45 ARV 589 plakalı otomobile çarptı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kazada sürücü Özkan ve eşi Suna Nazlı (45) ile diğer otomobilde bulunan sürücü Sultan ile ablaları Emine (26) ve Fatma Baran (24) hayatını kaybetti.

