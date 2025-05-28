İzmir'de kavga: Aynı aileden 1'i çocuk 4 ağır yaralı
İzmir'de iki grup arasında çıkan kavgada aynı aileden 3 kişi silahla, 1 çocuk ise darp sonucu ağır yaralandı.
İzmir'in Çiğli ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma kanlı bitti.
Akşam saatlerinde İnönü Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Olayda aynı aileden A.H.Ü. (72), Ü.Ü. (44) ve A.Ü. (41) tabancayla, 13 yaşındaki C.A.Ü. ise darp sonucu ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulanslarla Çiğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili şüpheli B.Ş. gözaltına alındı.
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