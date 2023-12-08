İzmir’de kavga cinayetle bitti: 1 ölü

Güngör, kanlar içerisinde yere yığılırken durumun ibar edilmesinin ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerinin incelemesinde Güngör’ün yaşamını yitirdiği belirlendi.



Üç çocuk babası Güngör’ün cenazesi, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.



Cinayet zanlısı F.T., ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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