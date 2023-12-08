İzmir’de kavga cinayetle bitti: 1 ölü

İzmir’de kavga cinayetle bitti.
Olay, gece saat 01.30 sıralarında, Kemalpaşa ilçesine bağlı Bağyurdu Mahallesi’ndeki restoranın önünde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre Manisa’nın Turgutlu ilçesinde yaşayan Serkan Güngör ile aynı mahallede oturan F.T. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğü an, F.T., elindeki bıçakla Serkan Güngör’ü boynundan bıçakladı.
Güngör, kanlar içerisinde yere yığılırken durumun ibar edilmesinin ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin incelemesinde Güngör’ün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Üç çocuk babası Güngör’ün cenazesi, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Cinayet zanlısı F.T., ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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