İzmir'de kaza: Belediye kamyonuna çarpan panelvanın sürücüsü yaralandı

Altınyol'da iki otomobilin karıştığı maddi hasarlı kaza yerini temizleyen A.S'nin (51) kullandığı belediye kamyonuna, A.Ş. (37) idaresindeki panelvan çarptı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Panelvanda sıkışan sürücü A.Ş, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.



Ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kamyonunun sürücüsünün kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi, bir süre tek şeridi trafiğe kapatılan yolda ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

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