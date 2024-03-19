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İzmir'de kaza: Kırmızı ışık ihlali can aldı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir otomobilin kırmızı ışık ihlali yaparak yayalara çarptığı iddia edildi. Kaza sonucunda 1 kişi öldü,1 kişi ağır yaralandı.

İzmir'de kaza: Kırmızı ışık ihlali can aldı

M.Ö. (31) idaresindeki 35 ATK 514 plakalı otomobil, Yeşillik Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Nurhayat Y. (51) ile eşi Mustafa Kemal Y.'ye (61) çarptı.

Kazada Mustafa Kemal Y. hayatını kaybetti, eşi ise ağır yaralandı.

İhbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıyı Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Mustafa Kemal Y.'nin cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, sürücü M.Ö.'nün kırmızı ışık ihlali yaparak yayalara çarptığı öne sürüldü.

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