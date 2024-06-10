İzmir’de kaza yapan 3 araç yandı, 6 kişi yaralandı

İzmir’de meydana gelen kazada 3 araç küle döndü, araçlardaki 6 kişi yaralandı.



Kaza sabah 07.00 sıralarında Ankara Caddesi’nin Yeşilçam mevkisinde meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, caddede seyir halinde olan 34 AT 7416 plakalı TIR, kontrolden çıkarak bariyerlere ve aynı yönde giden 06 DAN 490 plakalı otomobile çarptı.



Ardından caddede arkadan gelen 35 BUN 056 plakalı minibüs de TIR’a çarptı.



Kazanın ardından otomobilde çıkan yangın diğer araçlara da sıçrayınca alevler ve dumanlar göğe yükseldi.