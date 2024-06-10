İzmir’de kaza yapan 3 araç yandı, 6 kişi yaralandı

İzmir’in Bornova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 3 araç yanarak küle döndü. Kazada araçlarda bulunan 6 kişi ise yaralandı.

İzmir’de kaza yapan 3 araç yandı, 6 kişi yaralandı

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

’de meydana gelen kazada 3 araç küle döndü, araçlardaki 6 kişi yaralandı.

Kaza sabah 07.00 sıralarında Ankara Caddesi’nin Yeşilçam mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, caddede seyir halinde olan 34 AT 7416 plakalı TIR, kontrolden çıkarak bariyerlere ve aynı yönde giden 06 DAN 490 plakalı otomobile çarptı.

Ardından caddede arkadan gelen 35 BUN 056 plakalı minibüs de TIR’a çarptı.

Kazanın ardından otomobilde çıkan diğer araçlara da sıçrayınca alevler ve dumanlar göğe yükseldi.

İzmir’de kaza yapan 3 araç yandı, 6 kişi yaralandı - 1

Kaza ve yangının ardından araçlardan çıkan 6 kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.

Araçlarda çıkan ise itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu söndürüldü.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Kazaya karışan araçlar çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale gelirken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan caddede, araçların çekilmesi sonucu trafik normale döndü.

Kazaya ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (AFAD 10 Haziran tarihli son depremleri paylaştı)

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (AFAD 10 Haziran tarihli son depremleri paylaştı)

Ankara'da kuduz alarmı: Hastalıklı hayvanları şehre yönlendiren kişilere tutuklama talebi

Ankara'da kuduz alarmı: Hastalıklı hayvanları şehre yönlendiren kişilere tutuklama talebi

ÇAYKUR'dan fabrikaların baca dumanına ilişkin açıklama

ÇAYKUR'dan fabrikaların baca dumanına ilişkin açıklama

İBB Şehir Hatları’nda yaz tarifesi başlıyor

İBB Şehir Hatları’nda yaz tarifesi başlıyor

Muğla'da kamyonet, park halindeki TIR'a çarptı: 2 ölü

Muğla'da kamyonet, park halindeki TIR'a çarptı: 2 ölü

Türk Kızılay, kurban etinden günde 50 bin kişiye yemekle ulaştırıyor

Türk Kızılay, kurban etinden günde 50 bin kişiye yemekle ulaştırıyor

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...