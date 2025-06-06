İzmir'de kent merkezinde bayram sessizliği hakim

İzmir'de Kurban Bayramı tatili dolayısıyla kent merkezinde sessizlik yaşanıyor.

İzmir'de kent merkezinde bayram sessizliği hakim

Bayram tatilini memleketlerinde ya da turistik bölgelerde geçirmek isteyen vatandaşların kentten ayrılmasıyla birlikte şehirde sakinlik yaşandı.

'in en hareketli noktaları Konak Atatürk, Cumhuriyet ve Gündoğdu meydanları, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Karşıyaka Çarşı ile kordonda diğer günlere göre az sayıda kişi olduğu görüldü.

Hava sıcaklığı da şehirdeki sakinlikte pay sahibi oldu. Sıcaklığın 34 dereceye ulaştığı İzmir'de sıcak hava nedeniyle vatandaşlar kapalı alanlarda ya da gölge yerlerde vakit geçirmeyi tercih etti.

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