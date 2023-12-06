İzmir'de keserle kediye saldırdı

"YAKINIMIZDAKİ DEREDE DE ÖLÜ YAVRU KEDİLER BULDUM"



Mahalleli, motosikletli kurye Ahmet Köse (30), "Sokaktaki can dostları besliyoruz. Kedileri sevmeyen komşularımızdan birisi, kaldırımdaki kedinin yanına gidip, elinde keserle hayvana vuruyor.



Kedi arka bacağından sakatlanmış. Sekerek, yürüyebiliyor. İyileşmesi ne kadar sürer bilemiyoruz. Ayrıca bundan önce, yakınımızdaki derede de ölü yavru kediler buldum. Şüphelendiğimiz kişi de oldu. Ama kanıtımız yok. Sonra bu görüntü geldi elimize. Avukat bir arkadaşımız aracılığıyla polis merkezine şikayetçi olup, savcılığa suç duyurusunda bulunduk" dedi.

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