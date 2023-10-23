İzmir'de kimyasal atık şüphesi

İzmir'in Menderes ilçesinde, organize sanayi bölgesindeki bir alandan çevreye yayılan kötü koku üzerine, kimyasal atık şüphesiyle bölgede inceleme başlatıldı.



Edinilen bilgiye göre, İTOB Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir noktadan çevreye yayılan kötü koku, vatandaşları tedirgin etti.

Bunun üzerine çevre sakinleri, durumu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'ne ihbar etti.