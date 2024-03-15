İzmir'de kimyasal malzemelerin bulunduğu depoda yangın

Depoda yangın nedeniyle patlamalar yaşandı, çevredeki iş yerleri tahliye edildi. Dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü.

İzmir Valisi Süleyman Elban, yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıklamıştı.



11 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI



Yangın, 11 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

Öte yandan depodaki çalışanlar yangın büyümeden tahliye edilmişti bu nedenle can kaybı ve yaralanma olmadı.



Hem hasarın maddi boyutu, hem de yangının çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.

