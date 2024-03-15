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İzmir'de kimyasal malzemelerin bulunduğu depoda yangın

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, içinde kimyasal maddeler bulunan soğuk hava deposunda çıkan yangın 11 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

İzmir'de kimyasal malzemelerin bulunduğu depoda yangın

'in Kemalpaşa ilçesi Sütçüler Mahallesi'nde boya yapımında kullanılan kimyasal malzemelerin bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İzmir'de kimyasal malzemelerin bulunduğu depoda yangın - 1

Firmanın soğuk hava deposunda çıkan yangın hızla büyürken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.

İzmir'de kimyasal malzemelerin bulunduğu depoda yangın - 2

Depoda yangın nedeniyle patlamalar yaşandı, çevredeki iş yerleri tahliye edildi. Dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü.

İzmir Valisi Süleyman Elban, yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıklamıştı.

11 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

, 11 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

Öte yandan depodaki çalışanlar yangın büyümeden tahliye edilmişti bu nedenle can kaybı ve yaralanma olmadı.

Hem hasarın maddi boyutu, hem de yangının çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.

İzmir'de kimyasal malzemelerin bulunduğu depoda yangın - 3

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