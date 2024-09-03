İzmir'de kıskançlık cinayeti! Ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

İzmir'de eşi Zehra Barbak'ı "kıskançlık" nedeniyle bıçaklayarak öldüren Kayhan Barbak için istenene ceza belli oldu. "Eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen iddianame, ağır ceza mahkemesince kabul edildi.

İzmir'de kıskançlık cinayeti! Ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

'in Karabağlar ilçesinde iddiaya göre arkadaşıyla içki içip, evine giden Kayhan Barbak ile eşi Zehra Barbak "kıskançlık" nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile Kayhan Barbak, mutfaktan bıçak aldı. Barbak'ın 3 bıçak darbesiyle yaraladığı Zehra Barbak, yardım istemek için dışarı çıkıp, eşi tarafından bıçaklandığını söyledi.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibi Barbak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, Kayhan Barbak'ı suç aleti bıçak ile yakaladı. Barbak'ın ilk ifadesinde; cinayeti, "kıskançlık" yüzünden işlediğini söylediği kaydedildi. Zehra Barbak'ın cenazesi, ertesi gün Ulu Cami'de kılınan namazı sonrası toprağa verildi.

İzmir'de kıskançlık cinayeti! Ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi - 1

OLAYI HATIRLAMIYORMUŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Kayhan Barbak, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Savcılık savunmasında Barbak, tartıştıklarını, çok alkollü olduğundan bıçak aldığını ancak eşini bıçakladığını hatırlamadığını söyledi. Barbak ayrıca ifadesinde, balkondan eşinin arkasından baktığını, dayısının evinin yakın oluşu nedeniyle oraya gittiğini düşündüğünü, tartışmalarına uyanan çocuğunu ise uyutmaya çalıştığını hatırladığını belirtti.

Soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Kayhan Barbak için "Eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianame, ağır ceza mahkemesince kabul edildi.

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