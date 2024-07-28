İzmir'de kıyıya vuran caretta caretta tedavi altına alındı

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler Pasaport İskelesi yakınlarında yaptığı temizlik sırasında kıyıya vuran caretta carettayı fark etti.



Deniz Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri caretta carettayı Küçük Hayvan Polikliniği'ne götürerek tedavi altına aldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen veterinerler hekim Burak Şen, çok bitkin bir şekilde buldukları deniz kaplumbağasında iç ve dış parazit tespit ettiklerini belirtti.



Deniz kaplumbağasına serum uyguladıklarını aktaran Şen, "Kabuğunu sık sık nemlendirerek kurumasını önlüyoruz. Bu süreçte hayatta kalmasını sağlıyoruz. Durumu ilk geldiği güne göre çok daha iyi. Daha da iyi olacağını umuyoruz." ifadelerini kullandı.



Caretta caretta buradaki tedavinin ardından Muğla Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderilecek.

