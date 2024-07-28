İzmir'de kıyıya vuran caretta caretta tedavi altına alındı

İzmir'de körfez temizliği sırasında bitkin halde bulunan caretta carettanın tedavisine başlandı.

İzmir'de kıyıya vuran caretta caretta tedavi altına alındı
Arşiv

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler Pasaport İskelesi yakınlarında yaptığı temizlik sırasında kıyıya vuran caretta carettayı fark etti.

Deniz Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri caretta carettayı Küçük Hayvan Polikliniği'ne götürerek tedavi altına aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen veterinerler hekim Burak Şen, çok bitkin bir şekilde buldukları deniz kaplumbağasında iç ve dış parazit tespit ettiklerini belirtti.

Deniz kaplumbağasına serum uyguladıklarını aktaran Şen, "Kabuğunu sık sık nemlendirerek kurumasını önlüyoruz. Bu süreçte hayatta kalmasını sağlıyoruz. Durumu ilk geldiği güne göre çok daha iyi. Daha da iyi olacağını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Caretta caretta buradaki tedavinin ardından Muğla Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderilecek.

Öne Çıkan Video

Yaralı serçeyi kurtarmak isterken kamyon çarptı

TÜRKİYE HABERLERİ

Sinop'ta kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Sinop'ta kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Erzurum Hava Durumu | Erzurum İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 28 Temmuz 2024

Erzurum Hava Durumu | Erzurum İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 28 Temmuz 2024

Diyarbakır Hava Durumu | Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 28 Temmuz 2024

Diyarbakır Hava Durumu | Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 28 Temmuz 2024

Aşık Veysel'in kızı yoğun bakıma kaldırıldı

Aşık Veysel'in kızı yoğun bakıma kaldırıldı

Fethiye'de 2 bot çarpıştı: Bir kişi hayatını kaybetti

Fethiye'de 2 bot çarpıştı: Bir kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır Ekspresi Time Dergisi'nin en iyi 100 listesinde

Diyarbakır Ekspresi Time Dergisi'nin en iyi 100 listesinde

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...