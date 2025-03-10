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İzmir'de korku dolu anlar: Otobüs küle döndü

İzmir'in Konak ilçesinde seyir halindeki belediye otobüsünde çıkan yangın paniğe neden oldu. Araçtaki yolcular hızla tahliye edildi. Olayda can kaybı yaşanmadı.

İzmir'de korku dolu anlar: Otobüs küle döndü

İzmir'in Konak ilçesi Adem Yavuz Caddesi'nde seyir halinde olan Mersinpınar-Gümrük otobüsünde saat 08.30 sıralarında çıktı.

Motor bölümündeki dumanı fark eden şoför, aracı kenara çekerek yolcuları tahliye etti.

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Tahliye sonrası alevler tüm otobüsü sardı. İhbarla olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri söndürürken, otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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