İzmir'de korku dolu anlar: Otobüs küle döndü
İzmir'in Konak ilçesinde seyir halindeki belediye otobüsünde çıkan yangın paniğe neden oldu. Araçtaki yolcular hızla tahliye edildi. Olayda can kaybı yaşanmadı.
İzmir'in Konak ilçesi Adem Yavuz Caddesi'nde seyir halinde olan Mersinpınar-Gümrük otobüsünde saat 08.30 sıralarında yangın çıktı.
Motor bölümündeki dumanı fark eden şoför, aracı kenara çekerek yolcuları tahliye etti.
Yangın sonrası otobüs hurda yığınına döndü
Tahliye sonrası alevler tüm otobüsü sardı. İhbarla olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri söndürürken, otobüs kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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